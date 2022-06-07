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В Узбекистане в этом году планируют собрать 7,8 миллионов тонн зерна

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане началась уборка зерновых, сообщает Минсельхоз республики.

25 мая уборка началась в Сурхандарьинской области. Далее по плану Кашкадарьинская, Бухарская и Навоийская области (с 1 по 5 июня). После этого к уборке зерновых приступят в Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской областях (6-10 июня). Завершится уборка в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области (11-15 июня).

По данным министерства, в этом году было засеяно более 1 миллиона гектаров орошаемых земель. Ожидается, что с них соберут около 7,8 миллионов тонн урожая. В прошлом году было около 6,7 миллионов тонн. Участвуют в уборке 2,6 тысяч отрядов, помогают им почти 3,4 тысячи комбайнов, более 13,6 тысяч грузовых автомобилей, почти 1,5 тысячи тракторных прицепов и другая зерноуборочная техника.

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