Туркменистан возобновил строительство железнодорожной ветки в Афганистане

CentralAsia (TM) - Железнодорожники Туркменистана возобновили строительство железнодорожной ветки Акина-Андхой в Афганистане, приостановленное из-за пандемии коронавируса, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте МИД Туркменистана.

«В соответствии с соглашением, подписанным ранее между Агентством "Туркмендемиреллары" (Туркменские железные дороги) и организацией железных дорог Афганистана, инженеры и железнодорожники Туркменистана прибыли в город Акина для продолжения строительства железнодорожной ветки Акина-Андхой», — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что туркменские специалисты привезли с собой всю необходимую технику и оборудование.

В городе Акина железнодорожников из Туркменистана встретили руководители организации железных дорог и других ведомств провинции Балх Афганистана.

Как отмечается, строительство данной железнодорожной линии протяженностью 30 км началось 25 июля 2019 года. По разным причинам, включая ограничения из-за распространения пандемии (коронавируса), было построено 29 километров 200 метров железной дороги.

Предполагается, что оставшиеся 800 метров железнодорожного полотна будут уложены в течение месяца.