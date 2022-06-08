Монголия улучшит онлайн-госуслуги благодаря кредиту Всемирного банка в размере $40,7 млн

CentralAsia (MNG) - Кредит поможет обучить навыкам и грамотности 13 000 государственных служащих и граждан и создать 3 000 новых цифровых рабочих мест для молодежи и женщин.

Монголия улучшит свои государственные онлайн-услуги для граждан и предприятий, улучшит обучение цифровым навыкам и увеличит количество рабочих мест с использованием цифровых технологий благодаря значительному кредиту Всемирного банка.

В заявлении банка во вторник говорится, что кредит в размере 40,7 млн долларов США направлен на улучшение нормативно-правовой базы Монголии для укрепления доверия и кибербезопасности при использовании цифровых технологий в рамках проекта «Умное правительство II».

ВБ добавил, что проект, как ожидается, также позволит развивать государственные услуги, совместное использование облачных вычислений и услуг кибербезопасности в государственном секторе.

«Что касается цифровой экономики, проект обеспечит обучение навыкам и грамотности 13 000 государственных служащих и граждан и создаст 3 000 новых цифровых рабочих мест для молодежи и женщин.

«Это поможет оцифровать 2000 малых и средних предприятий (МСП), чтобы повысить их конкурентоспособность и устойчивость в глобальной экономике».

Андрей Михнев, представитель Всемирного банка в Монголии, сказал, что важно, чтобы все монгольские граждане и предприятия могли извлечь выгоду из глобальной цифровой трансформации и усилий своей страны в области цифрового развития.

«Это поможет МСП, особенно тем, которыми владеют или возглавляют женщины, повысить свою конкурентоспособность на глобальном цифровом рынке и укрепить свою устойчивость к будущим кризисам», — сказал он.

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