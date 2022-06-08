Министерство иностранных дел Республики Польша о визите Збигнева Рау в Монголию

CentralAsia (MNG) - 6 июня министр иностранных дел Збигнев Рау завершил официальный визит в Монголию во время поездки в Центральную Азию в качестве Действующего председателя ОБСЕ.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе встретился с Президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа, Министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и другими высокопоставленными государственными деятелями.

Главный дипломат Польши подчеркнул, что Организация признает процессы политических и конституционных реформ в Монголии, которые включают существенные достижения в области прав человека, гражданских свобод и обязанностей, а также институциональных обязанностей в соответствии с обязательствами ОБСЕ. Он призвал страну расширять сотрудничество с Организацией и использовать ее потенциал для осуществления дальнейших изменений.

Поздравляя Монголию с десятой годовщиной ее членства в ОБСЕ, министр Рау отметил, что нынешние потрясения, подрывающие стабильность в регионе, делают еще более важным, чтобы все члены Организации действовали сообща во имя мира и безопасности.

«Мой визит совпал с серьезными вызовами безопасности, с которыми сейчас сталкивается Организация. Мы не будем забывать, что ОБСЕ была создана для предотвращения войн и снижения напряженности. Я глубоко убежден, что мы должны вернуться к этой первоначальной цели, полностью придерживаясь принципов, изложенных в Хельсинкских соглашениях, и уникальной культуры сотрудничества, выработанной ОБСЕ на протяжении почти пяти десятилетий. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с нашими монгольскими партнерами в достижении этой цели», — сказал министр.

В ходе визита польский дипломат также говорил о двустороннем сотрудничестве, надеясь на его развитие, особенно в таких областях, как экономика, наука и культура.

Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польша

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