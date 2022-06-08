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Посол Беларуси и власти аймака Дорнод Монголии обсудили поставки белорусской сельхозтехники

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик посетил аймак Дорнод, сообщили корреспонденту БЕЛТА в диппредставительстве Беларуси в Монголии.

Цели поездки - встречи с представителями данного региона и города Чойбалсан, а также участие в мероприятиях, приуроченных к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и 83-летию Победы в сражении на Халхин-Голе.

Во время состоявшихся переговоров с руководством региона и города были обсуждены перспективные направления по активизации двустороннего сотрудничества, в том числе поставкам белорусской сельскохозяйственной, дорожно-ремонтной и коммунальной техники.

"В ходе посещения средней школы №2 города Чойбалсан имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца и обелиска советским летчикам, принимавшим участие в сражении на Халхин-Голе, состоялись церемонии возложения венков с участием военного караула. С руководством школы достигнута договоренность об организации обучения двух - трех выпускников учебного заведения в Беларуси за счет грантов, предоставляемых гражданам Монголии", - отметили в посольстве.

Кроме того, была проведена встреча с руководством сомона (административно-территориальная единица) Халхин-Гол, по итогам которой монгольская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью в области сельского хозяйства. Состоялись также церемония возложения венка к памятнику Победы в сражении на Халхин-Голе и посещение музея боевой славы.

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