E-Estonia в Эстонии и E-Mongolia в Монголии представлены детям и молодежи

CentralAsia (MNG) - Мероприятие «ДЕНЬ ЕВРОПЫ» после двухлетнего перерыва из-за глобальной пандемии было организовано с большим размахом для широкой публики на главной площади Улан-Батора в столице Монголии, Представительством Европейского Союза в Монголии.

Мероприятие официально открыла посол Европейского Союза в Монголии г-жа Аксель Никез, представитель Министерства иностранных дел Монголии, и губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар.

В мероприятии приняли участие представители стран-членов ЕС, проектов, финансируемых ЕС, учреждений культуры ЕС, компаний и представителей стран-членов ЕС, где были освещены и представлены особенности культурных, научных, туризм, образование, стипендии и визовые процедуры, информацию и новости, а также угощают национальными блюдами и деликатесами и музыкальными представлениями.

В мероприятии приняла участие ЭСТОНИЯ – с населением всего 1,3 миллиона человек, государство-член Европейского Союза, известное как ведущая страна мира по своему E-GOVERNANCE, с представительством Почетного консульства Эстонской Республики в Монголия, шатер которой был переполнен тысячами детей и юношей.

Это связано с тем, что 30 лет назад, когда распался Советский Союз и каждая страна стала самостоятельным переходом к рыночной экономике, ЭСТОНИЯ пошла по этому историческому пути, как и Монголия, но за очень короткий период времени она стала мирового лидера в области информации и технологий, переведя всю страну на электронную систему.

Другими словами, электронная версия эстонской E-ESTONIA https://e-estonia.com/, которая распространяется по всему миру как «ХОРОШИЙ ОПЫТ», была представлена и локализована сегодня в Монголии через E-MONGOLIA https://e-mongolia.mn/home версия. Его внедрение сделало государственные услуги быстрее, быстрее и ближе ко всем гражданам, уменьшило централизацию и трафик, сэкономило время и деньги, обеспечило прозрачную, единую базу данных и доступность информации, избавило от коррупции, повысило конкурентоспособность страны. на мировой арене, а также улучшить качество и комфортную среду обитания людей.

Почетный консул Эстонской Республики в Монголии г-жа Л.Хулан поделилась опытом со всеми, особенно с детьми и молодежью, о возможностях обучения в области ИТ, а с предприятиями о возможностях повышения экономического и делового развития страны на основе новый уровень с меньшими затратами и большей производительностью за счет создания E-GOVERNACNE, E-VOTE, E-EDUCATION, E-HEALTH, E-RESIDENCE и E-NATION.

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