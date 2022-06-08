Монголия намерена пригласить на Наадам борцов из Бурятии, Калмыкии, Внутренней Монголии и Тывы

CentralAsia (MNG) - Монгольская федерация национальной борьбы (МФНБ) намерна пригласить борцов из Бурятии, Калмыкии, Внутренней Монголии и Тывы на Наадам. Об этом говорит глава Монгольской федерации национальной борьбы, Магалжав Цэрэндашдорж.

В ближайшее время будет принят закон о Национальном фестивале Наадам.

Магалжав Цэрэндашдорж

«МФНБ планирует в ближайшее время организовать ряд мероприятий. Это включает:

1.Пригласить борцов монгольских национальстей из Бурятии, Внутренней Монголии, Калмыкии и Тывы для участия в национальном фестивале Наадам в этом году;

2.Внести предложения по 1-2 борцам монгольских национальстей вышеуказанных мест для участия в Наадаме в 21 аймаках в Оргкомитет Наадама через свои филиалы;

3.МФНБ отдает дань уважения участникам трех крупных монгольских, европейско-американско-канадских, японско-корейско-австралийских фестивалей Наадам, монгольским борцам, которые несут свое наследие;

4.Мы планируем сформировать 2-3 команды по 32 команды из внутренномонгольских, тувинских, калмыцких и бурятских борцов, которые примут участие в командных соревнованиях по борьбе, которые пройдут с октября», — сказал Магалжав.

Наадам — традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми» (эрийн гурван наадам), — это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука. Проводится по всей стране в праздник середины лета.

В этом году Монголия отмечает 2231-летие образования Монгольской государственности, 816-летие образования Великой Монгольской империи, 101-ую годовщину Монгольской народной революции и 33-летие Монгольской демократической революции.

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