В Монголии начались эксперименты по добыче природного урана

CentralAsia (MNG) - Компания «Бадрах Энерджи» проводит детальное изучение уранового месторождения Зөөвч-Овоо, крупнейшего в мире уранового месторождения в аймаке Дорноговь. Этот проект является одним из самых передовых урановых проектов в Монголии. «Бадрах Энерджи», совместное монголо-французское предприятие, работает с 2017 года.

Помимо Монголии, французская государственная группа Orano Group добывает уран в Канаде, Казахстане и Нигере и располагает лучшими технологиями и ноу-хау для подземного выщелачивания урана.

По состоянию на 31 декабря 2021 года дочерняя компания Orano Group в Монголии инвестировала 250 миллионов долларов США или 544 миллиарда тугриков в открытие и разработку месторождений.

В ООО «Бадрах Энерджи» работает 104 сотрудника. Девяносто шесть процентов из них — монголы, а 30 процентов сотрудников — местные жители.

Как сообщил менеджер по безопасности труда С. Мөнхбаатар, специалисты «Бадрах Энерджи» приступили к испытаниям по производству желтого порошка, являющегося сырьем для получения урана, и безаварийно работают уже 719 дней.

Монголия занимает 12-е место с 293 тысячами тонн зарегистрированных запасов урана. Всего в мире производится 60 000 тонн урана в год. Казахстан, Россия, Нигерия и Канада являются крупнейшими производителями урана. Общие мировые запасы урана составляют 7,6 млн тонн.

Уран (U, лат. Uranium; устар. название — ураний) — химический элемент 3-й группы (по устаревшей классификации — третьей группы побочной подгруппы, IIIB) седьмого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 92.

Относится к семейству актиноидов.

Простое вещество Уран — это слабо радиоактивный металл серебристо-белого цвета, не имеющий стабильных изотопов. Самыми распространёнными изотопами урана являются уран-238 (имеет 146 нейтронов, в природном уране составляет 99,3 %) и уран-235 (143 нейтрона, содержание в природном уране 0,7204 %).

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