Плантации редкого растения Годжи создаются в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Ученые Узбекистана ведут научные изыскания по практическому проекту «Интродукция перспективного лекарственного растения «Lycium barbarum» (годжи) и создание его материнских семеноводческих плантаций», сообщило УзА.

Руководит проектом, рассчитанным на три года, доктор биологических наук, профессор Хазраткул Каршибаев.

Родиной этого растения, которого в мире насчитывается более 90 видов, считается Китай. В Узбекистане встречаются 3 диких вида. В медицине применяют плоды, корни и листья, используют в пищевой промышленности и при получении натуральных красителей. Особенность плодов заключается в содержании элементов против рака, которые, к сожалению, редко встречаются в природе.

– Это растение широко применяют в Италии, Германии, США, Канаде, Китае, Корее, странах Ближнего Востока, оно включено в фармакопею 7 восточных стран, - говорит специалист главного управления инновационного развития Сырдарьинской области Нурбек Аякулов. – В плодах в большом количестве содержатся витамины и биологически активные вещества. Плод практически является активным антиоксидантом, поэтому его применяют для улучшения обмена веществ, восстановления организма при умственной и физической усталости, замедления процесса старения, ускорения выработки гормонов эндокринными железами, при лечении анемии, диабета, сердечно-сосудистой системы и кожных заболеваний.

Цель проекта – разработка технологии выращивания новых для нашей страны вида и формы растения Lycium и создание первичной семенной плантации. Для этого составлен договор с Сырдарьинским и Зааминским лесными хозяйствами, фермерскими хозяйствами Джизакской области. Здесь уже посеяли семена этого растения.