Сейчас в Монголии самое большое количество диких лошадей — Тахи

CentralAsia (MNG) - Тахи, или так называемая лошадь Пржевальского, — последний оставшийся в мире по-настоящему дикий вид лошадей. Вымерший в дикой природе в 1960-х годах, он выжил благодаря успешной программе реинтродукции, начатой четверть века назад.

Первые 16 Тахи прибыли в национальный парк Хустай, Монголия, 5 июня 1992 года, во Всемирный день окружающей среды, их транспортировали голландская неправительственная организация FRPH и монгольская неправительственная организация MACNE’s. С тех пор многие тахи попали из европейских стран в Монголию.

Сегодня 940 диких лошадей — Тахи находятся на свободном выгуле в Монголии, что является самым большим количеством Тахи на свободном выгуле в мире. Как следствие, статус мировой популяции согласно Красному списку исчезающих видов МСОП изменился с «Вымершие в дикой природе» на «Находящиеся на грани исчезновения» в 2008 году и на «Находящиеся под угрозой исчезновения» в 2011 году.

В настоящее время в Монголии имеется три места реинтродукции диких лошадей — Тахи: Национальный парк Хустай /422/, Большая Гоби «Б» Строго охраняемая территория /386/ и район Хомын-Тал /132/.

Ранее эти дикие лошади Тахи были широко распространены в степях, лесостепях и Гоби Монголии.

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