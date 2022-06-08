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Только 3 процента Ташкента покрыто зеленью — Узгидромет
Предыстория: В Ташкенте продолжается массовая вырубка многолетних деревьев

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте зеленью покрыто только 3% территории. Об этом заявил заместитель генерального директора Узгидромета Ибратжон Каримов.

Во время пресс-конференции Ибратжон Каримов также рассказал о загрязнении воздуха в Узбекистане. По его словам, в стране идут стройки, из-за чего он и загрязняется.

Чиновник заверил, что через 5-10 лет ситуация в столице улучшится. «Деревья, которые сажают каждый год, растут, а количество зелени в городе увеличится с 3 до 30%», — отметил он.

«Мелкие частицы, пыль являются проблемой не только для Ташкента, ведь строительство ведётся практически во всех регионах. Через 5, 10 лет строительство завершится и уровень загрязнения атмосферы благодаря ежегодной посадке деревьев заметно улучшится», - добавил Каримов.

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