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В Казахстане вступил в силу указ Токаева о создании трёх новых областей
Предыстория: Токаев подписал указ об образовании трех новых областей

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 8 июня вводится в действие указ президента Касым-Жомарта Токаева об образовании 3 новых областей:

Абайская область с центром в Семее;

Жетысуская область с центром в Талдыкоргане;

Улытауская область с центром в Жезказгане;

Город Капшагай, центр Алматинской области, переименован в Конаев.

Теперь в стране официально 17 областей и 3 города республиканского значения.

Ранее, 3 мая Токаев своим указом переименовал Капшагай в Конаев, а 4 мая сделал его областным центром Алматинской области, выделив из ее состава отдельно область Жетысу с административным центром в Талдыкоргане. Также тем же указом глава государства образовал область Абай с центром в Семее, выделив ее из состава Восточно-Казахстанской области, а также область Улытау центром в Жезказгане, выделив ее из состава Карагандинской области.

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