В Ташкенте на крышах магазинов и отелей откроют кафе и рестораны

- Узбекистан, общество
- 10:00, 08 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте и других городах планируют внедрить опыт Бухары по размещению пунктов общественного питания на крышах магазинов и гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По словам президента Шавката Мирзиёева, в настоящее время имеется возможность для организации более 100 ресторанов и кафе, а также сервисных площадок.
«Бухарские предприниматели организовали рестораны и кафетерии на крышах гостиниц, столовых и торговых центров», — добавил глава государства.
Шавкат Мирзиёев поручил главам областей внедрить бухарский опыт в 28 городах, во всех областных центрах и районах столицы.
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