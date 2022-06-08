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В Ташкенте на крышах магазинов и отелей откроют кафе и рестораны

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте и других городах планируют внедрить опыт Бухары по размещению пунктов общественного питания на крышах магазинов и гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента Шавката Мирзиёева, в настоящее время имеется возможность для организации более 100 ресторанов и кафе, а также сервисных площадок.

«Бухарские предприниматели организовали рестораны и кафетерии на крышах гостиниц, столовых и торговых центров», — добавил глава государства.

Шавкат Мирзиёев поручил главам областей внедрить бухарский опыт в 28 городах, во всех областных центрах и районах столицы.

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