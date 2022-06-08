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Принятые на референдуме изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу

CentralAsia (KZ) -  Изменения и дополнения в конституцию Казахстана, поддержанные гражданами страны на референдуме 5 июня, вступили в силу, передает Tengrinews.kz.

Согласно итоговым данным ЦИК, из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 985 769 человек. Явка составила 68,05 процента.

Из них 77,18% граждан (6 163 516 человек) проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Против поправок — 18,66% (1 490 470 человек). 2,58% бюллетеней признали недействительными. 1,58% бюллетеней не учли при подсчете голосов.

Как ранее заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров, принятые поправки вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума.

Основные изменения:

Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом.

Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.

Близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд.

Смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни.

Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе.

Президентскую квоту в Сенате сократят, квоту АНК в Мажилисе упразднят.

Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей.

Исключены положения об особой роли и привилегиях первого президента.

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