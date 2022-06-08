Токаев и глава МИД Китая обсудили предстоящий визит Си Цзиньпина в Казахстан

Ван И (слева) Касым-Жомарт Токаев (справа)

CentralAsia (KZ) - В Казахстан с официальным визитом прибыл член Государственного совета - министр иностранных дел Китая Ван И.

В Нур-Султане он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Акорда.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития казахско-китайского долгосрочного стратегического партнерства, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.

Токаев выразил уверенность, что запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.

«В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие – 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства», – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за приглашение принять участие в онлайн-диалоге высокого уровня «БРИКС плюс» под председательством КНР, посвященном формированию глобального партнерства в целях развития в новую эпоху.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной безопасности и развития. Их реализация позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных отношениях, а также будет способствовать реализации Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

Ван И передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и поздравление Си Цзиньпина с успешным проведением общенационального референдума.

«Председатель Си Цзиньпин весьма дорожит личной дружбой и доверительными отношениями с вами. Инициатива по строительству Нового Казахстана демонстрирует вашу мудрость и решительность. Мы всецело вас поддерживаем и желаем успешной реализации поставленной задачи», – заявил китайский министр Ван И.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН, ШОС, СВМДА и ОИС.

Ван И также встретился с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Встреча прошла накануне III-го заседания министров иностранных дел в формате «Центральная Азия — Китай».

Тлеуберди предложил усилить работу в области взаимной торговли, в транзитно-транспортной и логистической сферах, возобновить пассажирское авиасообщение между Казахстаном и Китаем.

Китайский дипломат дал высокую оценку развитию казахстанско-китайского сотрудничества, а также отметил важность проведения встреч в формате «Центральная Азия – Китай» в условиях текущих сложных геополитических изменений.

Стороны обсудили перспективы двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках таких международных организаций и форумов, как ООН, ШОС и СВМДА.

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