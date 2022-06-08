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World Gold Council: Казахстан стал лидером по запасам золота. Какое место занимают другие страны Центральной Азии?

CentralAsia (KZ) -  Лидером по запасу золота в Центральной Азии стал Казахстан, а по итогам апреля Узбекистан стал крупнейшим покупателем золота, увеличив свои запасы этого металла на 8,7 тонны. Об этом сообщает World Gold Council (WGC, Всемирный совет по золоту).

По данным WGC, среди стран Центральной Азии по объему золотого резерва в первом квартале:

Казахстан - 368,12 тонн на $22 986,03;

Узбекистан - 337,47 тонны на $21 072,33;

Таджикистан - 17,19 тонны на $1073,55;

Кыргызстан - 10,19 тонны на $ 636,45;

Туркменистан указан на последнем месте - 0,00 тонны.

Мировыми лидерами являются:

США — 8133,47 тонн золота;

Германия — 3358,50 тонн;

Италия — 2451,84 тонн;

Франция — 2436,50 тонн;

Россия — 2301,64 тонн.

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