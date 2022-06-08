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Зеленский объявил о приостановке экспорта газа и угля, чтобы пережить зиму

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости». В связи с этим страна будет вынуждена временно прекратить экспорт газа и угля. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Из-за войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан»,— сказал президент Украины.

Он также сообщил, что правительство создаст штаб по подготовке к следующему отопительному сезону и займется закупкой необходимого количества газа и угля.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля на государственных шахтах Украины с конца февраля сократилась примерно на треть. По его словам, для подготовки к «самому сложному в истории Украины отопительному сезону» будет сформирован специальный штаб. В рамках этой инициативы правительство поручило «Нафтогазу» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд куб. м газа в хранилищах

По состоянию на 1 июня, в подземных хранилищах страны было 10 млрд куб. м газа, прошлый отопительный сезон она завершила с 9 млрд куб. м в хранилищах, после него «сразу начала закачку», констатировал украинский премьер.

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