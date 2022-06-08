Всемирный банк одобрил предоставление Украине $1,49 млрд в качестве помощи

CentralAsia (CA) - Украина получит в качестве помощи от Всемирного банка дополнительное финансирование в размере $1,49 млрд. Средства выделят в рамках проекта «Государственные расходы на обеспечение надежности административного потенциала Украины», сообщается на сайте банка.

«Группа Всемирного банка оказывает постоянную поддержку Украине и ее народу», — сказал президент группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Выделенная сумма является частью общего пакета финансовой помощи для Украины в размере $4 млрд от Всемирного банка, которую организация планировала выделить для страны. Сумма включает в себя средства на оплату услуг украинских государственных и муниципальных служащих, а также работников социальной сферы.

Данный проект профинансировали Великобритания, Нидерланды, Литва и Латвия, а также Италия и Дания. Также проект финансировался за счет взносов в новый Многосторонний донорский целевой фонд (MDTF) из нескольких стран, включая Швейцарию. Руководство Всемирного банка отметило, что сейчас продолжается работа со странами-донорами, которые предоставляют помощь украинской стороне для выделения дополнительного финансирования.