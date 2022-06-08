В Узбекистане 8 человек на глазах у прохожих напали и убили водителя автомобиля (видео)

В Узбекистане 8 человек на глазах у прохожих напали и убили водителя автомобиля

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 8 человек среди бела дня прямо на проезжей части дороги подбежали к автомобилю Cobalt и зарезали водителя. Одному человеку предъявили обвинение по статье 97 (Умышленное убийство) и заключили под стражу, остальным семерым по статье 277 (Хулиганство) Уголовного кодекса РУз.

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой группа молодых людей напали на водителя Cobalt и нанесли ему ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия.

Как сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана, по данному факту 2 июня было возбуждено уголовное дело, которое расследует Хорезмская областная прокуратура.

В рамках уголовного дела одному лицу предъявлено обвинение по ст. 97 УК РУз (Умышленное убийство) и назначена мера пресечения в виде содержания под стражей. Остальным семерым лицам предъявлено обвинение по ст. 277 УК РУз (Хулиганство). Один из них заключен под стражу, шестеро – отпущены под подписку. Ведется следствие.