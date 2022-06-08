Токаев подписал указ по возврату незаконно вывезенных из Казахстана средств

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании комиссии по возврату финансовых средств, незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж.

Указ от 5 июня 2022 года «О межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов».

1. Образовать межведомственную комиссию с целью возврата в Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны, а также выявления монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем, их возврата государству, в следующем составе:

генеральный прокурор Казахстана, председатель – Берик Асылов;

заместитель генерального прокурора Казахстана, заместитель председателя – Тимур Ташимбаев;

председатель Национального Банка Казахстана – Галымжан Пирматов;

заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана – Мухтар Тлеуберди;

заместитель премьер-министра — министр финансов Казахстана – Ерулан Жамаубаев;

председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» – Алмасадам Саткалиев;

председатель Комитета национальной безопасности Казахстана – Ермек Сагимбаев;

председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана – Серик Жумангарин;

председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка – Мадина Абылкасымова;

председатель Агентства Казахстана по финансовому мониторингу – Жанат Элиманов;

председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) – Олжас Бектенов;

министр внутренних дел Казахстана – Марат Ахметжанов;

министр юстиции Казахстана – Канат Мусин.

2. Межведомственной комиссии в недельный срок внести на рассмотрение президента Казахстана проект положения о межведомственной комиссии.

3. Межведомственной комиссии раз в две недели докладывать о проводимой работе.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента Казахстана.

5. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Текст указа опубликован здесь.

Токаев намерен лично контролировать деятельность комиссии. Генеральная прокуратура расследует более 20 дел по фактам вывода капитала из Казахстана.

Об этом в кулуарах правительства сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, комментируя работу по возвращению незаконно выведенных за рубеж средств. По его словам, сумма вывезенного за границу капитала составила 1 млрд долларов.

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