Токаев подписал указ по возврату незаконно вывезенных из Казахстана средств

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании комиссии по возврату финансовых средств, незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж.
Указ от 5 июня 2022 года «О межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов».
1. Образовать межведомственную комиссию с целью возврата в Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны, а также выявления монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем, их возврата государству, в следующем составе:
генеральный прокурор Казахстана, председатель – Берик Асылов;
заместитель генерального прокурора Казахстана, заместитель председателя – Тимур Ташимбаев;
председатель Национального Банка Казахстана – Галымжан Пирматов;
заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана – Мухтар Тлеуберди;
заместитель премьер-министра — министр финансов Казахстана – Ерулан Жамаубаев;
председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» – Алмасадам Саткалиев;
председатель Комитета национальной безопасности Казахстана – Ермек Сагимбаев;
председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана – Серик Жумангарин;
председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка – Мадина Абылкасымова;
председатель Агентства Казахстана по финансовому мониторингу – Жанат Элиманов;
председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) – Олжас Бектенов;
министр внутренних дел Казахстана – Марат Ахметжанов;
министр юстиции Казахстана – Канат Мусин.
2. Межведомственной комиссии в недельный срок внести на рассмотрение президента Казахстана проект положения о межведомственной комиссии.
3. Межведомственной комиссии раз в две недели докладывать о проводимой работе.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента Казахстана.
5. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
Текст указа опубликован здесь.
Токаев намерен лично контролировать деятельность комиссии. Генеральная прокуратура расследует более 20 дел по фактам вывода капитала из Казахстана.
Об этом в кулуарах правительства сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, комментируя работу по возвращению незаконно выведенных за рубеж средств. По его словам, сумма вывезенного за границу капитала составила 1 млрд долларов.