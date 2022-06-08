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Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили подготовку VI Каспийского саммита

CentralAsia (TM) -  Вопросы, связанные с подготовкой к проведению в 2022 году в Туркменистане VI Каспийского саммита, обсудил 7 июня в Нурсултане министр иностранных дел Рашид Мередов со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, переговоры состоялись на полях 3-й встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Китая.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы региональной политики, обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

Особое внимание было уделено необходимости максимального использования имеющейся в Туркменистане и Казахстане современной транспортной сухопутной и морской инфраструктуры.

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов 7-8 июня находится в столице Казахстана для участия в работе очередной, третьей встречи министров иностранных дел «Центральная Азия – Китай», а также проведения двусторонних встреч.

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