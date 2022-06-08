«Аль-Каида» угрожает терактами в Индии из-за высказываний о пророке Мухаммеде

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CentralAsia (CA) - Террористическая организация «Аль-Каида» пригрозила устроить теракты в Индии из-за высказываний бывшего представителя правящей Бхаратия джаната парти Нипур Шармы о пророке Мухаммеде, сообщает телеканал Zee News.

Скандал разразился после того, как Шарма во время теледебатов заявила, что люди «высмеивают содержание исламских религиозных книг», а сами мусульмане, по ее словам, «высмеивают индуистскую веру». Эти заявления осудили, в частности, Иран, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ. Эти страны также вызвали послов Индии и выразили им протест.

В свою очередь, правительство Индии и «Бхаратия джаната парти» дистанцировались от этих заявлений, а сама Шарма была отстранена от должности и лишена членства в партии. В отношении нее также начали расследование, полиция вызвала ее для дачи показаний 22 июня.

«Аль-Каида» 6 июня выпустила заявление, в котором пригрозила устроить теракты с участием смертников в Дели, Мумбаи, а также Уттар-Прадеше и Гуджарате. Члены группировки сказали, что «обидчикам пророка Мухаммеда не отыскать помилования», и пригрозили им смертью.

Накануне полиция Дели взяла под охрану саму Шарму и ее семью из-за угроз в ее адрес после высказываний о пророке Мухаммеде. Полиция также завела 3 уголовных дела в связи с угрозами, поступившими Шарме.