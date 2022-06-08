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Узбекистан и Россия взаимно увеличили до 15 суток срок пребывания граждан без регистрации

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Россия взаимно увеличили срок пребывания граждан без регистрации до 15 дней, передает посольство РУз в Москве.

«В соответствии со статьей 1 Соглашения граждане одной стороны, временно пребывающие на территории другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 15 дней», – сообщает МИД Узбекистана.

Ранее встать на учет для узбекистанцев в России было необходимо в течение семи дней и в течение трех – для граждан РФ в Узбекистане.

Отмечается, что срок пребывания исчисляется с даты въезда гражданина одного государства на территорию другого и подтверждается миграционной картой с отметкой органов пограничного контроля (либо соответствующей отметкой в паспорте).

Ранее сообщалось, что Узбекистан открыл двери для иностранных туристов – количество безвизовых стран увеличилось до 92-х.

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