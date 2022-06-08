Геи, бисексуалы и трансгендеры подвергаются насилию, тюремному заключению и дискриминации в Узбекистане, - отчет

CentralAsia (UZ) - Три международные правозащитные организации опубликовали доклад о положении сексуальных меньшинств – ЛГБТ в Узбекистане.

Авторы доклада зафиксировали более 100 случаев грубых нарушений прав представителей сексуальных меньшинств в Узбекистане.

В большинстве случаев, описанных со слов почти дюжины героев, в стране царят бурные гомофобные настроения, а 120-я статья Уголовного кодекса остается основанием для нарушения прав ЛГБТ.

Доклад, выпущенный 7 июня, был подготовлен в сотрудничестве с Ассоциацией «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA), Евразийской коалицией по вопросам здоровья, прав, гендера и сексуального разнообразия (ECOM) и Международным партнерством за права человека (IPHR).

В отчете говорится, что с 2017 года правозащитники задокументировали более 100 случаев сексуальных домогательств в отношении сексуальных меньшинств — ЛГБТ — лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Активисты также сообщили, что собрали документы по делам более 10 человек, обвиняемых по статье 120 (гомосексуальность) УК Узбекистана.

По данным правозащитников, сексуальные меньшинства в Узбекистане живут в условиях постоянных притеснений, унижений, физического и сексуального насилия. Кроме того, отмечается, что не только гомофобные граждане, но и государственные органы, и особенно правоохранительные органы, постоянно дискриминируют и нарушают их права.

32-страничный отчет содержит выдержки из историй более 10 геев. Некоторые молодые люди, говорившие на условиях анонимности, сказали, что после жизни, полной притеснений и шантажа со стороны общества и правоохранительных органов, им придется выбирать между отъездом из Узбекистана или самоубийством.

«Статья 120 предусматривает право безнаказанно относиться к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации или гендерной идентичности и дискриминировать их. Это также создает идеальную платформу для поощрения коррупции. Пока существует 120-я статья, запугивания никогда не закончатся, и у нас будут продолжать доминировать гомофобы», — цитирует отчет молодого узбекского гея.

Отношение к сексуальным меньшинствам в Узбекистане осталось неизменным с советских времен.

Авторы доклада описывают отношение общества к ЛГБТ следующим образом:

«Многие в Узбекистане считают гомосексуальность заразной болезнью и считают, что если ее не запретить и не наказать, она разрушит общество. Если семьи узнают или подозревают, что родственник принадлежит к сексуальному меньшинству, они часто заставляют его или ее обращаться за лечением к врачам, психиатрам, психотерапевтам, муллам или другим религиозным деятелям. Кроме того, известно много случаев, когда семьи изгоняют сына-гея из дома, особенно когда его сексуальная ориентация известна за пределами семьи».

В апреле прошлого года правительство Узбекистана впервые огласило количество осужденных по статье.

По данным МВД, всего с 2016 по 2020 год по статье 120 осуждено 44 человека.

В частности, согласно ответам, предоставленным МППЧ Омбудсменом и Национальным центром по правам человека Узбекистана в январе-феврале 2022 г., в 2021 г. всего было осуждено по статье 120 36 человек, а 25 человек находились в местах лишения свободы. Это больше, чем в предыдущие годы.

Правительство Узбекистана не хочет отменять статью 120 Уголовного кодекса, заявляя, что декриминализация однополых отношений вызовет общественное недовольство и запятнает имидж страны в мусульманском мире.

В отчете также отмечается, что государственные чиновники запретили свободу слова и мнений активистам, которые хотят говорить о правах ЛГБТ. Миразиз Бозоров, известный блогер, рассказавший о нарушениях прав ЛГБТ, подвергся преследованиям и был приговорен к трем годам лишения свободы.

В отчете также осуждается изображение ЛГБТ в ходе оперативно-розыскных мероприятий МВД и распространение личной информации и изображений в социальных сетях, что противоречит презумпции личной неприкосновенности и невиновности, гарантированной законодательством Узбекистана.

Совет ООН по правам человека также призвал правительство Узбекистана в мае 2020 года исключить статью 120 из Уголовного кодекса.

В декабре 2020 года с аналогичным обращением выступили 9 международных правозащитных организаций.

Только две страны на постсоветском пространстве, Узбекистан и Туркменистан, по-прежнему сохранили уголовную ответственность за однополые отношения по обоюдному согласию. Хьюман Райтс Вотч сообщила, что Туркменистан заявил о намерении пересмотреть законодательство.