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Посол Монголии нанес визит вежливости бывшему госсекретарю США

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в США Ө.Батбаяр нанес визит вежливости бывшему госсекретарю США Джеймсу Бейкеру в Хьюстоне, штат Техас.

В ходе встречи посол подчеркнул и выразил искреннюю признательность секретарю за ценный вклад в развитие монголо-американских отношений.

Последовательные визиты госсекретаря Бейкера в Монголию в 1990 и 1991 годах сыграли важную роль в поддержке монголов, которые непоколебимо выбрали демократический путь развития. После его визита во внешней политике Монголии активно проводилась концепция «политики третьего соседа».

Посол Ө.Батбаяр проинформировал госсекретаря о последних событиях в двусторонних отношениях, в том числе о стратегическом партнерстве между Монголией и США, и особо отметил 35-летие дипломатических отношений между двумя странами в 2022 году.

Госсекретарь Бейкер поделился своими теплыми воспоминаниями о плодотворной беседе с тогдашним министром иностранных дел Ц.Гомбосурэн, а также о рыбалке в Монголии.

Посол Ө.Батбаяр пожелал экс-госсекретарю Бейкеру и его семье благополучия, счастья и успехов.

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