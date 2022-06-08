Сегодня в Узбекистане ожидается жара до +45 градусов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане, в среду, 8 июня в некоторых городах ожидается жара до +45 градусов.

В городах и регионах Узбекистана начался вынос очень жаркого воздуха с юга через Туркменистан.

Как сообщили в Узгидромете,сегодня и завтра в Ташкенте ожидается жара до +38...+39 градусов, а по северу, югу ожидается до +42 градусов, что на 5-6° выше нормы для этого периода.

По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах страны температура воздуха прогреется до +45°С.

В ведомстве обратились к гражданам с просьбой соблюдать меры предосторожности, не ходить на солнце в часы перегрева и пить больше жидкости.