экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сегодня в Узбекистане ожидается жара до +45 градусов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане, в среду, 8 июня в некоторых городах ожидается жара до +45 градусов.

В городах и регионах Узбекистана начался вынос очень жаркого воздуха с юга через Туркменистан.

Как сообщили в Узгидромете,сегодня и завтра в Ташкенте ожидается жара до +38...+39 градусов, а по северу, югу ожидается до +42 градусов, что на 5-6° выше нормы для этого периода.

По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах страны температура воздуха прогреется до +45°С.

В ведомстве обратились к гражданам с просьбой соблюдать меры предосторожности, не ходить на солнце в часы перегрева и пить больше жидкости.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • На северо-западе Туркменистана сохраняется запрет на купание в море - СМИ
  • E-Estonia в Эстонии и E-Mongolia в Монголии представлены детям и молодежи
  • Токаев и глава МИД Китая обсудили предстоящий визит Си Цзиньпина в Казахстан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com