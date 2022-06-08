В Ташкенте руководители сферы здравоохранения государств-членов ШОС обсудили потенциал народной медицины

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 8 июня состоялся форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по традиционной медицине «Интеграция традиционной (народной) медицины в современные системы здравоохранения», сообщает ИА «Дунё».

Мероприятие прошло в рамках председательства Узбекистана в ШОС.

В работе форума в гибридном формате приняли участие министры здравоохранения государств-членов ШОС, представители научных кругов, ведущие специалисты в области современной и традиционной (народной) медицины, реабилитологии, фармацевтики и экспериментальной медицины.

В начале мероприятия участников приветствовали министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев, министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода, первый заместитель министра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов, представитель Индии доктор Кустубка Упадхъяя и другие.

На форуме обсуждались вопросы использования потенциала народной медицины, обмена информацией о достижениях в этой области, обеспечения интеграции методов народной медицины в национальные системы здравоохранения, в частности в области профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможностях использования методов народной медицины в области репродуктивного здоровья и педиатрии, создании системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, проведении исследований в этой области, аккредитации специалистов и разработке общих принципов обеспечения безопасности услуг.

В рамках форума также состоялись и двусторонние переговоры делегаций.

Последний раз Форум ШОС по традиционной медицине прошел 28-30 июля 2021 года в китайском в городе Наньчан провинции Цзянси.