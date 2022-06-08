Китай объявил о новых требованиях въезда в страну из Таджикистана

CentralAsia (TJ) - С 23 июня после двухгодичного перерыва возобновятся прямые рейсы по направлению Душанбе-Урумчи-Душанбе. Первый рейс выполнит китайская авиакомпания China Southern Airlines.

Между тем, Китай изменил требования по перелетам в эту страну из Таджикистана, сообщает «Азия Плюс».

«Граждане Таджикистана, направляющиеся в Китай, теперь должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 не за три дня, а за день до вылета»,- объявило посольство Китая в Таджикистане.

Посольство отмечает, что новый порядок поездки в Китай вступил в силу с 19 мая 2022 года.

В объявлении также указано, что тест на коронавирус нужно сдавать только в лаборатории «Диамед», при этом справка должна быть в бумажной версии с печатью.

Использовать другие учреждения для тестирования можно только с согласия посольства.

В объявлении говорится, что при выезде из страны необходимо получить зеленый код, даже если вы летите через Китай транзитом. В случае отсутствия зеленого кода, пассажир «застрянет» в стране транзита.

Поэтому посольство КНР в Таджикистане рекомендует заранее посетить сайт китайского посольства в стране транзита, чтобы ознакомиться с порядком получения зеленого кода.

Пассажиры, следующие рейсами из Таджикистана в Китай, должны заполнить онлайн-форму о состоянии здоровья и пройти регистрацию на сайте http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/

«Для этого необходимо заполнить информацию онлайн, загрузить форму о состоянии здоровья, документы, подтверждающие прохождение тестов и другие материалы. После прохождения проверки со стороны посольства через данный сайт будет выдана электронная версия «формы о состоянии здоровья», которая открывается через QR-код с отметкой HDC», - говорится в информации посольства.

При посадке на самолёт (в Китай) иностранным пассажирам необходимо показать электронную или распечатанную бумажную версию этого документа.

В любом случае, прежде, чем купить билет в КНР, мы рекомендуем вам связаться с посольством, чтобы узнать о конкретных требованиях к въезду.

По всему Китаю существуют обязательные требования проверять температуру и сканировать QR-коды, чтобы подтвердить свою историю поездок. Эти требования распространяются на все транспортные узлы, гостиницы и коммерческие здания.

В некоторых районах местные власти могут ввести обязательный карантин. Мы рекомендуем следить за официальными рекомендациями на протяжении всей поездки.

Маски необходимы в общественных местах и в транспорте.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Шанхае с 28 марта был введен крупнейший за два года локдаун.

Власти ограничили работу общественного транспорта, сотрудников, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности Шанхая, перевели на удаленный режим работы. В районах поочередно объявляли карантин для проверки людей на коронавирус.

В мае в большинстве районов города эпидемиологическая ситуация улучшилась и коронавирусные ограничения ослабили.

Напомним, в целях предотвращения распространения коронавируса Таджикистан закрыл границы с Китаем 10 апреля 2020 года.

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