Китай объявил о новых требованиях въезда в страну из Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 13:32, 08 июня 2022
- Просмотров: 133
CentralAsia (TJ) - С 23 июня после двухгодичного перерыва возобновятся прямые рейсы по направлению Душанбе-Урумчи-Душанбе. Первый рейс выполнит китайская авиакомпания China Southern Airlines.
Между тем, Китай изменил требования по перелетам в эту страну из Таджикистана, сообщает «Азия Плюс».
«Граждане Таджикистана, направляющиеся в Китай, теперь должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 не за три дня, а за день до вылета»,- объявило посольство Китая в Таджикистане.
Посольство отмечает, что новый порядок поездки в Китай вступил в силу с 19 мая 2022 года.
В объявлении также указано, что тест на коронавирус нужно сдавать только в лаборатории «Диамед», при этом справка должна быть в бумажной версии с печатью.
Использовать другие учреждения для тестирования можно только с согласия посольства.
В объявлении говорится, что при выезде из страны необходимо получить зеленый код, даже если вы летите через Китай транзитом. В случае отсутствия зеленого кода, пассажир «застрянет» в стране транзита.
Поэтому посольство КНР в Таджикистане рекомендует заранее посетить сайт китайского посольства в стране транзита, чтобы ознакомиться с порядком получения зеленого кода.
Пассажиры, следующие рейсами из Таджикистана в Китай, должны заполнить онлайн-форму о состоянии здоровья и пройти регистрацию на сайте http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/
«Для этого необходимо заполнить информацию онлайн, загрузить форму о состоянии здоровья, документы, подтверждающие прохождение тестов и другие материалы. После прохождения проверки со стороны посольства через данный сайт будет выдана электронная версия «формы о состоянии здоровья», которая открывается через QR-код с отметкой HDC», - говорится в информации посольства.
При посадке на самолёт (в Китай) иностранным пассажирам необходимо показать электронную или распечатанную бумажную версию этого документа.
В любом случае, прежде, чем купить билет в КНР, мы рекомендуем вам связаться с посольством, чтобы узнать о конкретных требованиях к въезду.
По всему Китаю существуют обязательные требования проверять температуру и сканировать QR-коды, чтобы подтвердить свою историю поездок. Эти требования распространяются на все транспортные узлы, гостиницы и коммерческие здания.
В некоторых районах местные власти могут ввести обязательный карантин. Мы рекомендуем следить за официальными рекомендациями на протяжении всей поездки.
Маски необходимы в общественных местах и в транспорте.
Напомним, из-за вспышки коронавируса в Шанхае с 28 марта был введен крупнейший за два года локдаун.
Власти ограничили работу общественного транспорта, сотрудников, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности Шанхая, перевели на удаленный режим работы. В районах поочередно объявляли карантин для проверки людей на коронавирус.
В мае в большинстве районов города эпидемиологическая ситуация улучшилась и коронавирусные ограничения ослабили.
Напомним, в целях предотвращения распространения коронавируса Таджикистан закрыл границы с Китаем 10 апреля 2020 года.