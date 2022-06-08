Россия не одобрила военную операцию Турции на севере Сирии, - СМИ

CentralAsia (CA) - По информации турецкого издания Hurriyet, Москва отправила в район Айн-Исса на севере Сирии новое подкрепление, так как не одобрила проводимую там Анкарой спецоперацию. По данным газеты Szc, Анкара намерена убедить Россию в ее необходимости.

«Стало известно, что в ходе переговоров с Россией была остановлена операция в районе Айн-Иссы, расположенном в пригороде Ракки на северо-востоке Сирии. Стало известно, что Россия не одобрила операцию против района Айн-Исса, где проходит международная автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере, и направила новые подкрепления в этот регион», — пишет Hurriyet.

Военная операция Турции на севере Сирии началась 1 июня в городах Тель-Рифат и Манбидж. Она направлена на оттеснение боевиков Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара начала формировать «зону безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией. В операции планируют задействовать около 50 тыс. турецких военнослужащих.

В МИД РФ с тревогой восприняли сообщения о турецкой спецоперации, однако от жесткой критики воздержались.