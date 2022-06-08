Лавров: странам НАТО не нравится развитие ОДКБ

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с середины 2000-х годов предлагала НАТО наладить механизмы консультаций и обмена информацией, но альянс эти обращения игнорировал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он утверждает, что НАТО не нравится развитие ОДКБ.

В интервью для фильма, посвященного 30-летию подписания договора, Лавров сказал, что ОДКБ «должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике». «ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни. Не всем нравится развитие организации, в том числе не нравится нашим натовским коллегам», — уверен он.

Министр рассказал, что ОДКБ неоднократно предлагала НАТО поддерживать взаимодействие в тех или иных сферах для обеспечения безопасности в Евроатлантическом регионе. «Натовцы — они продолжают относиться к остальным странам и структурам высокомерно — игнорировали эти обращения», — добавил он.

ОДКБ была основана 14 февраля 1992 года. В ее состав входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Одной из целей этой региональной международной организации является «защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов».

Генсек ОДКБ Станислав Зась говорил, что расширение НАТО создает предпосылки для усиления напряженности. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс из-за российских военных действий в Украине.

В эту пятницу, 10 июня, Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое пройдет в Ереване. Предыдущий саммит ОДКБ прошел в мае в Москве.