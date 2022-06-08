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В Анкаре началась встреча Лаврова и Чавушоглу

CentralAsia (CA) -  Переговоры министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым начались в Анкаре, пишет газета Aksam.

Глава МИД России прибыл в турецкую столицу 8 июня. Чавушоглу анонсировал встречу в конце прошлого месяца, заявив, что на ней будет обсуждаться в том числе вывоз украинской пшеницы через коридоры в Черном море.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лавров расскажет Чавушоглу о ходе российских военных действий в Украине и шагах по обеспечению безопасности мирного населения. Министры обсудят перспективы возобновления замороженных российско-украинских переговоров о мирном соглашении, добавили в МИД.

Ранее Лавров говорил, что 7 июня в Турцию отправится делегация для участия в переговорах об организации вывоза зерна из украинских портов.

Как сообщили РИА Новости в МИД Турции, по итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция глав МИД.

Турция с самого начала российских боевых действий на Украине предлагает помощь в урегулировании конфликта. В Стамбуле 29 марта прошел последний очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. После того как стало известно о проблемах с вывозом зерна из черноморских портов, Анкара предложила помощь в их разминировании для выхода судов с продовольствием, сообщал Лавров.

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