Узбекистан вошел в десятку лидеров рейтинга World Muslim Travel Index

CentralAsia (UZ) - С 31 мая по 2 июня в Сингапуре состоялся саммит «Halal In Travel – Global Summit 2022», посвященный восстановлению и развитию мусульманского туристического рынка.

По данным Министерства туризма и культурного наследия, на мероприятии в онлайн-формате выступил заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и культурного наследия Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов.

Узбекистан вошел в первую десятку в списке «World Muslim Travel Index», который ежегодно публикуют CrescentRating. При разработке данного рейтинга учитывается более сорока критериев, в том числе политика открытости страны для туристов, возможности, созданные для мусульманских туристов, продвижение и маркетинг, а также уровень предоставления исламского наследия туристам.

В рамках глобального саммита «Halal in Travel Awards» город Самарканд стал лауреатом премии – «Объект исламского наследия года» ("Islamic Heritage Destination of the year") и премии «Лучшая развивающаяся для мусульман дестинация года» («Top Muslim-Friendly emerging festination of the year»).

Данный саммит собрал более 70 профессионалов сферы со всего мира, обладающих экспертными знаниями в индустрии туризма.

В Узбекистане с 1 января 35 ресторанов (сети быстрого питания) и 4 отеля получили рейтинг и сертификат «халяль», добавили в министерстве.