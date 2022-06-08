Минфин Туркменистана ужесточает борьбу с коррупцией

CentralAsia (TM) - Министерство финансов и экономики Туркменистана выпустило положение, направленное на ужесточение борьбы с коррупцией. Документ от 28 апреля 2022 года опубликован на сайте Минюста.

В положении четко определяется, кто считается родственником должностного лица. Это «люди, находящиеся в родстве друг с другом и происходящие друг от друга или от общего предка. Прадедушка и прабабушка, дедушка и бабушка, отец и мать, сын и дочь, внуки, правнуки, братья, дяди, тети, племянники и другие являются родственниками».

Положение вводит дополнительные меры проверки клиентов, с которыми заключаются сделки, попадающие под закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Помимо мер, перечисленных в самом законе, участники сделок теперь обязаны:

«Проверить, принадлежит ли клиент государственному должностному лицу, членам его семьи и родственникам».

«Провести оценку причастности государственного должностного лица к легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».

«Получить разрешение руководства организации на установление и поддержание деловых отношений с такими клиентами».

«Предпринять меры по выявлению источника денежных средств».

«Осуществлять постоянный углубленный мониторинг деловых отношений».

Документ значительно расширяет полномочия лиц, ответственных за выявление коррупционных схем, и серьезно увеличивает количество проверок в данной сфере.

Ранее сообщалось, что племянник прежнего и двоюродный брат нынешнего главы государства Хаджимурат Реджепов как минимум один раз получал от Гурбангулы Бердымухамедова многомиллионный контракт на импорт в страну продуктов питания.