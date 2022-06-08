Глава МИД Узбекистана принял участие в министерской встрече «Центральная Азия – Китай» в Нур-Султане

CentralAsia (UZ) - В среду, 8 июня, и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие в третьей министерской встрече в формате «Центральная Азия – Китай» в Нур-Султане, сообщил МИД республики.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и всесторонне рассмотрели пути реализации инициатив, озвученных в ходе онлайн-саммита главами государств Центральной Азии и Китая по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, прошедшем 25 января 2022 года.

Министры подтвердили стремление продолжить взаимовыгодное сотрудничество в целях дальнейшего расширения отношений в сферах политического диалога, устойчивого развития, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, научно-технического, транспортно-коммуникационного, водно-энергетического, информационно-технологического, экологического и культурно-гуманитарного взаимодействия и зеленых источников энергии.

Отмечена важность использования потенциала государств Центральной Азии и Китая в интересах формирования в регионе пространства безопасности, взаимовыгодного, устойчивого и инклюзивного партнерства.

Участники встречи поддержали инициативу президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по разработке и принятию резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам продвижения мирного восстановления Афганистана, в том числе во взаимодействии с международным сообществом. Высказана общая заинтересованность в скорейшем преодолении гуманитарного кризиса и восстановлении социально-экономической инфраструктуры Афганистана, его вовлечении в мирохозяйственные связи в целях содействия достижению гражданского мира и согласия в афганском обществе.

Отдельное внимание уделено вопросам возобновления авиасообщения и создания более благоприятных условий для взаимных поездок граждан, поступательному восстановлению пассажирских рейсов и увеличению грузоперевозок, туристического потока, формированию «экспресс-коридоров», организации мультимодальных перевозок грузов и «зеленых коридоров».

Глава МИД Узбекистана призвал поддержать инициативу президента Республики Узбекистан о создании Координационного совета государств Центральной Азии и Китая по развитию транспортной взаимосвязанности, направленной на обеспечение бесперебойного грузопотока и развитие трансрегиональных логистических сетей, а также практической реализации проектов транспортной инфраструктуры.

По итогам мероприятия приняты Совместное заявление, Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2025 годы, Инициатива об углублении сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем в области взаимосвязанности, Инициатива по взаимодействию в обеспечении безопасности данных между Китаем и странами Центральной Азии.