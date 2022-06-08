В Андижане задержали начальника управления народного образования

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CentralAsia (UZ) - Арестован начальник Андижанского областного управления народного образования Азиз Миркамилов, передает издание Bugun со ссылкой на пресс-службу управления ведомства.

Отмечается, что глава регионального УНО Азиз Миркомилов находится под следствием по подозрению в хищении бюджетных средств.

Официальные результаты будут объявлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось о задержании главы города Андижана. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 48 миллиардов сумов (более 4,3 млн долларов).