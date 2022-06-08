В Андижане задержали начальника управления народного образования

- Узбекистан, происшествия
- 16:15, 08 июня 2022
- Просмотров: 329
Иллюстрациялык сүрөт
|Предыстория: В Узбекистане по подозрению в хищении бюджетных средств на $4 млн задержан глава Андижана
CentralAsia (UZ) - Арестован начальник Андижанского областного управления народного образования Азиз Миркамилов, передает издание Bugun со ссылкой на пресс-службу управления ведомства.
Отмечается, что глава регионального УНО Азиз Миркомилов находится под следствием по подозрению в хищении бюджетных средств.
Официальные результаты будут объявлены в ближайшее время.
Ранее сообщалось о задержании главы города Андижана. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 48 миллиардов сумов (более 4,3 млн долларов).
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.