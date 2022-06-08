В Узбекистане спортсменов запретили снимать в рекламе энергетиков

- Узбекистан, общество
- 22:22, 08 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ввели новые ограничения на рекламу энергетических напитков. Отныне в рекламе энергетиков не должно быть изображения людей, добившихся успехов в спорте, отмечается в новой редакции Закона «О рекламе».
Также законом запрещается реклама энергетиков на уличных баннерах. При этом рекомендуется не проводить акции с использованием энергетических напитков.
Новые правила вступят в силу с 7 августа 2022 года.
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