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В Узбекистане спортсменов запретили снимать в рекламе энергетиков

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане ввели новые ограничения на рекламу энергетических напитков. Отныне в рекламе энергетиков не должно быть изображения людей, добившихся успехов в спорте, отмечается в новой редакции Закона «О рекламе».

Также законом запрещается реклама энергетиков на уличных баннерах. При этом рекомендуется не проводить акции с использованием энергетических напитков.

Новые правила вступят в силу с 7 августа 2022 года.

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