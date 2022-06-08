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Изъятый у россиянки дрон передадут Минобороны Узбекистана 

CentralAsia (UZ) -  Задержанную в Узбекистане Полину Ермакову оправдали в суде. Об этом девушка рассказала редакции ngs24.ru. Ей грозило до 3 лет лишения свободы за незаконный провоз дрона.

Она прибыла в страну 15 мая и на границе ее спокойно пропустили с летательным аппаратом, однако через несколько дней на вокзале в Ташкенте ее задержали и составили протокол.

Суд прошел в пятницу, 3 июня. Полину оправдали, даже штраф не назначили. Но дрон не вернули. По словам задержанной, летательный аппарат стоил 2 тысячи долларов

— В постановлении написано, что теперь он будет летать на благо Министерства обороны Узбекистана. У всех ребят [приехавших в Узбекистан] с дронами то же самое случилось. В страну всех пустили, очевидно, видели их в сумках, а потом забрали. Выходит, что купить дроны в Узбекистане невозможно, значит можно организовать «поставки» за счет туристов? — цитирует издание Полину Ермакову.

По ее словам, посольство России никак не помогло ей в этой ситуации.

Сейчас девушка уже покинула Узбекистан. Закон, запрещающий ввозить и использовать дроны, в Узбекистане пока менять не планируют. Посольство России обещает, что будет продолжать информировать российских туристов о запрете на ввоз летательных аппаратов.

Вещественные доказательства — беспилотный летательный аппарат модели DJI Mavic Air 2, пульт, провод для зарядки, аккумулятор — решением суда конфискованы в доход государства и подлежат передаче в Министерство обороны.

Женщина была задержана в столице за ввоз беспилотника спустя несколько дней после пересечения границы Узбекистана. Суд её оправдал. В решении суда говорится, что Полина Ермакова «впервые совершила преступление, не представляющее большой общественной опасности, чистосердечно раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления».

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