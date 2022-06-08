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Президент Узбекистана и первый заместитель генсека ООН обсудили вопросы расширения сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 8 июня провел встречу с первым заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, находящейся в стране с визитом.

По информации пресс-службы главы государства, в состав делегации главной международной организации также вошли глава Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова и постоянный координатор Программы развития ООН в Узбекистане Роли Астхана.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового и плодотворного сотрудничества с институтами и центрами ООН в рамках выполнения Целей устойчивого развития в стране.

В ходе встречи особое внимание было уделено продолжению интенсивных контактов и обменов, углублению сотрудничества и реализации совместных мероприятий для обеспечения выполнения основных Целей устойчивого развития в Узбекистане, направленных прежде всего на улучшение качества жизни и повышение благосостояния населения.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной политики и региональной проблематике.

Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед поддержала усилия Узбекистана по содействию обеспечению долгосрочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана, в том числе путем продвижения крупных транспортных и энергетических проектов.

По итогам переговоров достигнута договоренность о реализации комплекса совместных мер по дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества Узбекистана с институтами и структурами ООН на основе принятых «дорожных карт».

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