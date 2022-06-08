На борьбу с коронавирусом в Узбекистане в прошлом году выделили более $364 млн

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 2021 году на борьбу с распространением коронавируса выделили 4,25 триллиона сумов (364,6 млн долларов), сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз.

Как отмечается, Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и республиканским учреждениям выделили 4 триллиона 250,8 миллиардов сумов, из них Министерству здравоохранения — 2 триллиона 585,9 миллиарда сумов, Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья — 1 триллион 664,9 миллиарда сумов.

Отмечено, что 169 126 медицинским и другим работникам, принявшим участие в мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса, дополнительно выплачено 1 триллион 325,4 миллиардов сумов. На медучреждения по лечению коронавирусной инфекции и другие мероприятия направили 1 триллион 274,5 миллиардов сумов.

Из этой суммы на лекарственные средства — 681,9 миллиардов сумов, на продовольственные товары — 86,1 миллиардов сумов, на создание спецбольниц в Ташкенте и Наманганской области — 270,6 миллиардов сумов, еще 79,4 миллардов сумов — на приобретение медицинского оборудования для республиканских и областных медучреждений, на прочие расходы — 64,2 миллиардов сумов.

Кроме того, с 15 до 50% увеличены размеры доплат работникам Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и ее региональных центров за вредные для здоровья и тяжелые условия труда. Также 38,2 миллиарда сумов выплатили 35 994 медработникам в связи с повышением заработной платы с 40 до 75%, увеличением на 5% к тарифной ставке по соответствующим разрядам.

На лечение объектов коронавирусной инфекции и другие мероприятия выделили 1 триллион 626,7 миллиардов сумов (147 млн долларов).