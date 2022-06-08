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Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi получил разрешение на полёты в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Министерство транспорта Узбекистана выдало разрешение на полёты авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi — дочерней компании венгерского лоукостера Wizz Air.

Wizz Air Abu Dhabi планирует запустить по четыре рейса из Абу-Даби (ОАЭ) в Ташкент и Самарканд.

Узбекистан зазывает в страну лоукостер Wizz Air с 2019 года. В сентябре 2021 года сообщалось, что авиакомпания заинтересована в запуске авиарейсов из Будапешта в Ташкент, Бухару и Самарканд.

Wizz Air Abu Dhabi — это бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Международном аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

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