Монголия призывает к прозрачности, поскольку Rio Tinto стремится получить контроль над гигантским проектом Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Высокопоставленный чиновник гигантского медно-золотого проекта Оюу-Толгой в Монголии призвал к большей прозрачности и большей власти местного руководства, поскольку глобальная горнодобывающая компания Rio Tinto (RIO.AX) (RIO.L) надеется выкупить проблемные проект.

Монголия владеет 34% Оюу-Толгой, одного из крупнейших в мире известных месторождений меди и золота в пустыне Гоби, а Rio контролирует остальную часть через свою 51% долю в Turquoise Hill Resources (TRQ.TO), зарегистрированной в Торонто.

Rio Tinto и правительство Монголии в январе достигли соглашения о прекращении давнего спора по поводу расширения рудника стоимостью 6,75 млрд долларов, которое отстает от графика и превысило бюджет на 1,4 млрд долларов. Rio отказалась от долга правительства в размере 2,4 миллиарда долларов.

Вскоре после этого Rio предложила выкупить оставшуюся долю Turquoise Hill примерно за 2,7 миллиарда долларов, проложив путь к прямому владению Оюу-Толгой.

«Как акционер Оюу-Толгой, мы просим Rio Tinto, чтобы этот проект был прозрачным и имел надлежащую структуру управления, и без этого не имеет значения, кто владеет акциями», — сказал Цэрэнбат Намсрай, исполнительный директор монгольской госкомпании Erdenes Oyu Tolgoi LLC.

«Если Rio преуспеет в своей заявке на покупку Turquoise Hill, это хорошо для нас, потому что процесс принятия решения будет сокращен, это хорошая сторона (сделки)».

В интервью агентству Reuters Наги Отгоншар, вице-министр Монголии в Министерстве горнодобывающей и тяжелой промышленности, сказал, что они наблюдают и оценивают результаты предложения Rio о выкупе.

«В конце концов, мы просим Rio Tinto быть прозрачными… ранее правительству Монголии было передано недостаточно информации», — сказал Отгоншар.

«Этот проект тщательно изучается общественностью, и возможность поделиться этой информацией с народом Монголии имеет решающее значение», — добавил он.

«Мы думаем, что медь — это будущее, и мы хотели бы стать одним из ведущих игроков, чтобы привлечь больше инвесторов, а OT прокладывает путь для дальнейших инвестиций», — сказал он.

Цэрэнбат Намсрай сказал, что в настоящее время ведутся переговоры о переносе даты производства с текущей цели на середину 2023 года.

«Со списанием кредита в размере 2,4 миллиарда долларов вопрос владения акциями был решен, и теперь мы обсуждаем, как улучшить управление Oyu Tolgoi, чтобы сократить период устойчивого производства», — сказал Цэрэнбат Намсрай.

По словам Цэрэнбат Намсрай, чтобы Монголия извлекла из этого прибыль, необходимо передать больше полномочий управленческой команде Оюу-Толгой, не уточняя, как правительство будет это обеспечивать.

Цэрэнбат Намсрай сказал, что ограничения COVID в Монголии, недавние блокировки в Китае, проблемы с логистикой и изменения внутреннего трудового законодательства означают, что они могут снова выйти за рамки бюджета.

«Объявленное увеличение бюджета… вероятно, будет превышено, хотя трудно сказать, насколько», — сказал он.

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