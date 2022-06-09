Действующий председатель ОБСЕ Рау завершил визит в Казахстан, Узбекистан и Монголию

главы МИД Монголии и Польши

CentralAsia (MNG) - Действующий председатель ОБСЕ (ДП) и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау завершил свой визит в Казахстан, Узбекистан и Монголию.

В Казахстане Рау встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, председателями двух палат парламента Мауленом Ашимбаевым и Ерланом Кошановым и первым заместителем министра иностранных дел Аканом Рахметуллиным. Министр Збигнев Рау также побеседовал с уполномоченным по правам человека Эльвирой Азимовой и представителями гражданского общества.

В ходе переговоров министр Рау подтвердил поддержку ОБСЕ текущих реформ в Казахстане, в том числе конституционного референдума, состоявшегося 5 июня. Глава МИД Польши подчеркнул, что Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане занимается поддержкой дальнейших реформ полиции и судебной системы, органов местного самоуправления, укреплением института Уполномоченного по правам человека.

«Программа реформ президента Казахстана включает на всех этапах важные улучшения, связанные с правами человека, гражданскими свободами и институциональной ответственностью, в соответствии с обязательствами ОБСЕ», - сказал министр Рау. Он добавил, что конкретным примером тому являются поправки в конституцию, вынесенные на всенародный референдум, который прошел в минувшее воскресенье. Кроме того, глава МИД Польши обсудил динамичную ситуацию с безопасностью в Центральной Азии.

В Узбекистане министр Рау побеседовал с президентом Шавкатом Мирзиёевым, исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Норовым, председателем Сената Танзилой Нарбаевой и первым заместителем спикера Законодательной палаты парламента Акмалем Саидовым.

Глава польской дипломатии подчеркнул позитивный вклад ОБСЕ в усилия, связанные с реализацией программы реформ Президента Мирзиёева в Узбекистане. Он также представил идеи о том, как усилить участие в регионе. Он призвал к укреплению диалога между правительством и гражданским обществом и дальнейшему продвижению прав человека.

«Связи Узбекистана с ОБСЕ имеют давние традиции. ОБСЕ высоко ценит Узбекистан как активного члена Организации с 1992 года. В связи с 30-летием вступления стран Центральной Азии в ОБСЕ, я хотел бы подтвердить неизменную поддержку Узбекистана со стороны ОБСЕ и заявить о своей готовности к дальнейшему укреплению этого сотрудничества и укреплению партнерских отношений», – подчеркнул министр Рау. Он также поблагодарил своих собеседников за содействие миру и стабильности в Афганистане, укрепление доверия и добрососедских отношений в регионе, а также солидарность с наиболее уязвимыми. Поддержка гражданского населения является одним из приоритетов польского председательства в ОБСЕ.

В ходе своего визита в Монголию ДП ОБСЕ встретился с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Главный дипломат Польши подчеркнул, что ОБСЕ признает процессы политических и конституционных реформ в Монголии, которые включают в себя существенные достижения в области прав человека и гражданских свобод, а также институциональную ответственность в соответствии с обязательствами ОБСЕ. Он призвал страну расширить сотрудничество с Организацией и воспользоваться ее потенциалом поддержки правительства в проведении дальнейших реформ.

Поздравляя Монголию с десятой годовщиной ее участия в ОБСЕ, министр Рау отметил, что нынешние потрясения, подрывающие стабильность в регионе, делают еще более важным, чтобы все государства-участники Организации действовали сообща во имя мира и безопасности.

Бартош Кемпински — пресс-секретарь главы ОБСЕ

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