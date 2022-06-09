Землетрясение в России ощущалось в Улан-Баторе
- Монголия, происшествия
- 5:13, 09 июня 2022
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CentralAsia (MNG) - Вечером 8 июня в 20:25 в Иркутской области, Россия зафиксировано сейсмособытие.
В республиканском управлении МЧС сообщили, что сейсмособытие зафиксировали в 20:24 по местному времени. Магнитуда составила 5,9. Эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Большое Голоустное на акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8.4 баллов. В городах области ощущалось до 5 балла.
В Институте астрономии и геофизики Монголии сообщили, что толчки землетрясения, произошедшего в России, ощущались в Улан-Баторе.
Информация о землетрясении:
- Дата и время (время Улан-Батора): 2022-06-08 20:24:21
- Географическое положение (широта, долгота): 51,89 105,53
- Сила землетрясения (магнитуда): 5,9
- Местонахождение: Россия
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