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Б.Номин-Эрдэнэ выиграла корону «Мисс Монголия 2022»
Б.Номин-Эрдэнэ
Б.Номин-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -  Финальный отбор и церемония награждения короны конкурса «Мисс Монголия 2022» завершились 4 июня 2022 года в зале для мероприятий UG PALACE. Целый месяц они соревновались в 6 конкурсах и их судили более 30 судей.

15 лучших девушек со всей Монголии участвовали из Баян-Өлгий, Говьсумбэр, Хубсугул, Өмнөговь, Хэнтий, Өвөрхангай, Дархан, Эрдэнэт, Булган и Улан-Батор.

Национальная победительница, Первая Мисс — Б.Номин-Эрдэнэ будет представлять свою страну на конкурсе Miss International 2022 в Токио, Япония.

Вице-мисс, 1-st Runner-Up, занявшее второе место Б. Хуслэн выиграла право на участие в конкурсе Miss Heritage International 2022 в Сингапуре.

2-nd Runner-Up, вице-мисс Б. Сувданзаяа выиграла право на участие в конкурсе World Miss Unversity 2022.

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