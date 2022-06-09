Госкомпания «Эрдэнэс Монгол» станет Фондом национального благосостояния

CentralAsia (MNG) - На вчерашнем очередном заседании Кабинета министров было принято постановление о некоторых мерах, которые необходимо принять в отношении госкомпании «Эрдэнэс Монгол».

Согласно постановлению, к ООО «Эрдэнэс Монгол» присоединяются горнодобывающая корпорация «Эрдэнэт» и государственное казенное предприятие «Монголросцветмет». Также премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ поручил соответствующим должностным лицам сократить общее количество членов правления дочерних компаний компании с 207 до 27 человек.

Министр горной и тяжелой промышленности Г. Ёндон сказал: «Министерство горной и тяжелой промышленности подготовило законопроект о Фонде национального благосостояния и представило его в Правительство. Правительство поддержало законопроект и решило внести его на рассмотрение в парламент. Согласно законопроекту, ООО «Эрдэнэс Монгол» станет Фондом национального благосостояния; таким образом, структура компании, исполнительное руководство, совет директоров, а также миссия и стратегия деятельности были четко определены в законопроекте».

Напомним, в 2021 году Министерство горнорудной и тяжелой промышленности планировало разработать проект закона о Фонде национального благосостояния, который будет обсужден правительством и внесен в парламент до 2022 года. Создание Фонда благосостояния обсуждается с 2008 года и активизировалось после вступления в силу конституционной поправки в мае 2020 года.

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