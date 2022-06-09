Монгольскую косметику готовят к экспорту в Евросоюз

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта Европейского союза TRAM по поддержке монгольской торговли были созданы кластеры по производству облепихи, косметики и изделий из кожи в Монголии. В этом контексте была создана НПО «Монгольская сеть экспортных кластеров», которая планирует организовать в общей сложности 9 наборов тренингов и семинаров для предпринимателей в этом году в рамках проекта сотрудничества и партнерства «Поддержка монгольской торговли».

В первом тренинге «Улучшение экспорта монгольской косметики в ЕС» приняли участие 25 представителей бизнеса как очно, так и онлайн.

М. Бямбарагчаа, руководитель проекта Представительства ЕС в Монголии, сказал, что благодаря вышеуказанным тренингам и мероприятиям они получают реальную информацию о проблемах, с которыми сталкивается экспортная деятельность Монголии. Он также сообщил, что получил конкретные запросы на дальнейшую поддержку и планирует внедрить решения в следующем торговом проекте, который будет запущен в ближайшее время.

В конце мая Представительство ЕС в Монголии организовало «Европейский день» на главной площади Улан-Батора, чтобы представить общественности проекты и программы, реализуемые государствами-членами ЕС в Монголии. Например, были введены кластеры облепихи, косметики и изделий из кожи, созданные в рамках финансируемого ЕС проекта TRAM для развития торговли в Монголии.

Г. Баттунгалаг, директор европейского департамента Министерства иностранных дел, сказала: «Европейский Союз является третьим соседом Монголии, и наше сотрудничество расширяется во всех областях, включая политику, экономику, образование, окружающую среду, экологию, торговлю и услуги. Двусторонний товарооборот сократился из-за пандемии в 2020 году, но вырос на 35% в 2021 году, достигнув в общей сложности 766,5 млн долларов. Это показатель, приближающийся к предэпидемическому периоду».

источник: Монгольская национальная торгово-промышленная палата

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