56 работ 18 монгольских художников представлены на выставке Nord Art

CentralAsia (MNG) - Большое искусство в маленьком городке, который с трудом находишь на карте: с июня по октябрь в Бюдельсдорфе, на севере Германии, проходит традиционная выставка современного искусства Nord Art.

Монголия участвует в 23-й Международной выставке изящных искусств Nord Art в Бюдельсдорфе, Германия, с 56 работами 18 художников.

Международная выставка изящных искусств является важным мостом для развития культурного, художественного и образовательного сотрудничества и отношений между гражданами между Монголией и Германией. Организаторы подчеркнули, что монгольские художники, участвующие в выставке, создали сочетание кочевой культуры и традиций с современными стилями и направлениями, что было хорошо воспринято публикой и оставило глубокое впечатление.

На выставке, открывшейся 4 июня, представлено около 1000 работ 240 художников, отобранных из более чем 3000 художников из 101 страны.

Nord Art – самая крупная выставка современного искусства не только в Германии, но и во всей Северной Европе. Живопись, фотографии, скульптуры, видео, инсталляции, – чего здесь только нет. На Nord Art представлено более тысячи произведений искусства со всего мира.

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