Монгольскую головоломку подарили Национальному музею науки Королевства Таиланд

CentralAsia (MNG) - Во время 2-й Азиатско-Тихоокеанской конференции министров образования в Бангкоке, Таиланд, министр образования и науки Л.Энх-Амгалан подарил Тайскому национальному музею науки традиционную монгольскую игру-головоломку для развития мозга.

Национальный музей науки – очень современный музей, о чем уже говорит его здание, представляющее собой два гигантских куба, созданных из стекла, пластика и металла. Коллекция музея будет особенно интересной для любителей техники и науки.

Шестиэтажное здание музея вмещает в себя интересные экспонаты, посвященные достижениям ученых за последние 200 лет. Отдельный зал посвящен науке, экологии, сельскому хозяйству Таиланда. Другие залы рассказывают о повседневной жизни современного человека, о культуре Таиланда и, конечно же, о влиянии на людей и весь мир науки и техники. Рассказывая об истории и культуре страны, о ее экологии, климате, товарах, производимых в Таиланде, музей насыщает посетителей полезной информацией об этой стране. Многие экспозиции могли бы с успехом заменить целый курс таких дисциплин, как история и география.

Национальный музей науки с 2005 года проводит «Караван науки» и передвижные выставки, целью которых является популяризация науки и технологий среди детей и молодежи в отдаленных районах с помощью интерактивных презентаций, выставок и мероприятий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения