экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольскую головоломку подарили Национальному музею науки Королевства Таиланд

CentralAsia (MNG) -  Во время 2-й Азиатско-Тихоокеанской конференции министров образования в Бангкоке, Таиланд, министр образования и науки Л.Энх-Амгалан подарил Тайскому национальному музею науки традиционную монгольскую игру-головоломку для развития мозга.

Национальный музей науки – очень современный музей, о чем уже говорит его здание, представляющее собой два гигантских куба, созданных из стекла, пластика и металла. Коллекция музея будет особенно интересной для любителей техники и науки.

Шестиэтажное здание музея вмещает в себя интересные экспонаты, посвященные достижениям ученых за последние 200 лет. Отдельный зал посвящен науке, экологии, сельскому хозяйству Таиланда. Другие залы рассказывают о повседневной жизни современного человека, о культуре Таиланда и, конечно же, о влиянии на людей и весь мир науки и техники. Рассказывая об истории и культуре страны, о ее экологии, климате, товарах, производимых в Таиланде, музей насыщает посетителей полезной информацией об этой стране. Многие экспозиции могли бы с успехом заменить целый курс таких дисциплин, как история и география.

Национальный музей науки с 2005 года проводит «Караван науки» и передвижные выставки, целью которых является популяризация науки и технологий среди детей и молодежи в отдаленных районах с помощью интерактивных презентаций, выставок и мероприятий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Б.Номин-Эрдэнэ выиграла корону «Мисс Монголия 2022»
  • Монгольскую головоломку подарили Национальному музею науки Королевства Таиланд
  • Токаев подписал указ по возврату незаконно вывезенных из Казахстана средств


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com