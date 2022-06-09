Дзюдоисты из 28 стран подали заявки на участие в соревнованиях на татами в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Спортсмены подают заявки на участие в турнире «Большой шлем Улан-Батора 2022», который является частью серии соревнований Международной федерации дзюдо (IJF), которые пройдут в Улан-Баторе 24-26 июня.

В настоящее время заявки на участие в соревнованиях подали 206 спортсменов из 28 стран. В соревнованиях примут участие 23 дзюдоиста из Южной Кореи, 22 спортсмена из Казахстана, 15 из Израиля, по 14 из Франции и Туркменистана, по 13 из Японии и Узбекистана.

Вот японские спортсмены, приехавшие в Улан-Батор проверить свои силы и мастерство:

Мужчины: Нагаяма Рюдзю (60 кг), Шухей Оно (73 кг), Нагасэ Таканори (81 кг), Машияма Косукэ (90 кг), Иида Кентаро (100 кг), Огава Юсей и Ота Хёго (+100 кг).

Женщины: Цунода Нацуми (48 кг), Шишимэ Ай (52 кг), Ёсида Цукаса (57 кг), Набекура Нами (63 кг), Оно Йоко (70 кг) и Умэки Нами (78 кг).

На вчерашнем заседании кабинета министров было принято решение о выделении 1,5 млрд тугриков ($ 481 тыс.) из государственного резервного фонда на организацию международного чемпионата по дзюдо в Улан-Баторе Большого шлема 2022 года.

В рамках мирового тура IJF 2022 года турнир Большого шлема в Улан-Баторе пройдет в спорткомплексе Steppe Arena в городе Улан-Батор с 24 по 26 июня.

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