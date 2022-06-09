Спецслужбы Узбекистана с начала года задержали более 250 экстремистов

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CentralAsia (UZ) - С начала текущего года пресечена деятельность 4 группировок, связаных с боевиками террористических организаций «Катиба таухид валь-джихад» и «Исламское государство» в Сирии. Некоторые, по данным ГУВД Ташкента, планировали совершить подрывные акции в общественных местах в Узбекистане.

В ГУВД Ташкента рассказали о работе по выявлению и задержанию в столице членов террористических организаций.

С начала 2022 года выявлена и пресечена деятельность 4 подпольных группировок, члены которых были связаны с боевиками террористических организаций «Катиба таухид валь-джихад» (КТД) и «Исламское государство» (ИГ) в Сирии, более 10 «виртуальных» группировок и 250 членов экстремистских структур из категории «одиночек».

Эта категория лиц занималась пропагандой идеологии экстремистских и террористических организаций, призывом к совершению подрывных акций в стране пребывания, вербовкой и рекрутированием новобранцев в лагеря боевиков и финансированием терроризма.

В начале 2022 года была пресечена деятельность законспирированной экстремистской ячейки, в состав которой входило 27 жителей Ташкента, отдельные из которых планировали выехать в зоны террористической активности и финансировали зарубежные террористические структуры, сообщили в ГУВД.

В настоящее время 11 участникам группировки предъявлены обвинения в рамках расследуемого уголовного дела Следственным департаментом МВД по статьям 216 (Незаконная организация общественных объединений или религиозных организаций), 244−1 (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и 244−2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса Узбекистана.

Члены группировок, по данным ГУВД, планировали совершить подрывные акции в общественных местах и вблизи административных зданий Узбекистана, а также занимались финансированием деятельности КТД в Сирии. В результате принятых неотложных оперативно-следственных действий у членов группировки обнаружены и изъяты средства камуфляжа, а также отдельные компоненты самодельного взрывного устройства.

В отношении участников подпольных ячеек КТД Следственным департаментом ГУВД Ташкента возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 155 (Терроризм), 244−1 и 244−2 УК.

В рамках сотрудничества со спецслужбами других стран в 2022 году задержаны и депортированы в Узбекистан 59 разыскиваемых боевиков и сторонников экстремистских и террористических организаций, которые скрываясь за рубежом, были завербованы эмиссарами террористических организаций и занимались финансированием террористической деятельности, вербовкой и рекрутированием новобранцев в лагеря боевиков в Сирии. По данным ГУВД, отдельные из них также планировали совершить подрывные акции в странах пребывания и Узбекистане.

Кроме того, в этом году пресечена преступная деятельность пяти активистов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» из числа жителей Ташкента и Ташкентской области, а также 10 вышедших на свободу «тахрировцев», которые попав под вербовочное воздействие идеолога организации А. Холдарова (он же «Махмуд Абдулмумин», гражданин Кыргызстана, скрывается в Румынии) создали на территории Узбекистана законспирированные ячейки из числа единомышленников.

Наряду с этим, в Ташкенте и Ташкентской области пресечена деятельность восьми группировок из числа представителей уголовно-преступной среды, которые попав под идеологическое воздействие идеологов и эмиссаров террористических организаций, занимались разбоем, вымогательством, кражей и «разборками», с целью финансирования деструктивных элементов, сообщило ГУВД. При этом отдельные из членов группировок готовились к выезду в лагеря боевиков в Сирии.